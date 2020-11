Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Sachbeschädigungen in der Innenstadt - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15./16.11.2020, kam es in Schopfheim zu mehreren Sachbeschädigungen. In Briefkästen des Amtsgerichts, der Stadt Schopfheim sowie dem Gebäude einer Zeitung in der Hauptstraße wurden Senftuben entleert, Eier auf dem Boden zerschlagen und diverser weiterer Unrat hinterlassen. Teilweise waren auch die Eingangstüren und die Fassaden betroffen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht weiter bekannt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 02 und 07 Uhr liegen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen in den genannten Bereichen verdächtige Personen aufgefallen waren.

