POL-FR: Waldkirch: Gegenverkehr übersehen - Autofahrerin verletzt

Am Samstagmorgen, 23.11.2019, gegen 6:30 Uhr, befuhr ein 66 Jahre alter Autofahrer die Lange Straße von Kollnau kommend in Richtung Waldkirch. Als er nach links auf die Straße "An den Brunnenwiesen" abbiegen wollte, kollidierte er mit einer entgegenkommenden Autofahrerin (35). Es kam zum heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Autofahrerin wurde verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei geht von einer Gesamtschadenssumme im fünfstelligen Bereich aus. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

