Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Steinwurf auf Auto - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstagabend, 14.11.2020, ist in Bad Säckingen ein fahrendes Auto mit einem Stein beworfen worden. Gegen 20:15 Uhr war ein 21 Jahre alte Opel-Fahrer in die Unterführung beim Scheffel-Gymnasium eingefahren, als ein Stein die Motorhaube seines Wagen traf. Diese wurde dadurch beschädigt. Der Stein hatte ein Durchmesser von ca. 5 cm. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im dortigen Bereich beobachtet hat, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) in Verbindung setzen.

