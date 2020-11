POL-FR: Bad Säckingen: Wieder Fehlalarme - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

Über das Wochenende kam es wieder zu absichtlichen Fehlalarmierungen der Feuerwehr in Bad Säckingen. In drei Fällen wurden Brandmelder grundlos betätigt. Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 15:15 Uhr, in Parkhaus Lohgerbe, am Samstag, 14.11.2020, um 17:33 Uhr, in der Posttiefgarage und am Freitag, 13.11.2020, kurz nach 19:00 Uhr, wieder im Parkhaus Lohgerbe. Die Feuerwehr rückte jedes Mal aus. In den letzten Wochen häufen sich diese Vorfälle an den beiden Örtlichkeiten. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-0).

