POL-FR: Waldshut-Tiengen: Spiegel streifen sich - Zeugensuche!

Die Außenspiegel zweier entgegenkommender Autos haben sich am Freitag, 13.11.2020, gegen 18.30 Uhr, auf der Kreisstraße (6562) zwischen Schmitzingen und Waldkirch gestreift. In der letzten Kurve vor Waldkirch war es zum Streifvorgang gekommen. Während eine Beteiligte, eine 46 Jahre alte Volvo-Fahrerin, anhielt und wartete, fuhr der andere Beteiligte weiter. Ein zersplittertes Spiegelgehäuse blieb von diesem Auto an der Unfallstelle zurück. Am Volvo wurde ebenso ein Schaden am Spiegel in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinter dem Volvo soll sich ein weiterer Pkw befunden haben, möglicherweise können diese Insassen Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten geben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, nimmt diese entgegen.

