Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Schwerer Unfall auf der B3

Freiburg

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 13.50 Uhr kam es auf der B 3 in Höhe Kenzingen zu einem schweren Verkehrsunfall in deren Verlauf die B3 für einen längeren Zeitraum gesperrt und der Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Ein 20-jährige Pkw-Fahrer übersah offensichtlich beim Queren der B3 den herannahenden, bevorrechtigten 56-jährigen Pkw-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ein im Fahrzeug des 56-Jährigen befindliches, 8-jähriges Kind, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

