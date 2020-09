Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Frankenthaler Straße

Ludwigshafen-West (ots)

Am Freitag, dem 25.09.2020, gegen 10:32 Uhr, befuhr ein schwarzer PKW Peugeot mit Ludwigshafener Kennzeichen die Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. In etwa auf Höhe der Hausnummer 92 löste sich eine Radkappe des Fahrzeuges und rollte gegen einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellten PKW. Hierbei entstand Sachschaden. Der schwarze PKW Peugeot setzte seinen Weg unbeirrt fort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem infrage stehenden PKW tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

