Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Berthold-Schwarz-Straße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 24.09.2020, ca. 20:45 Uhr und Freitag, dem 25.09.2020, ca. 13:00 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann seinen PKW BMW ordnungsgemäß in der Berthold-Schwarz-Straße, etwa auf Höhe der Hausnummer 31, am Fahrbahnrand. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte ein bisher unbekanntes Fahrzeug innerhalb des benannten Zeitraums, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen Schaden an dem abgestellten PKW BMW im Heckbereich verursachte haben.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem unfallverursachenden Fahrzeug tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell