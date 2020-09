Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall, Verursacher flüchtig

Ludwigshafen (ots)

Am 25.09.2020, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter PKW die Erzbergerstraße in Richtung Industriestraße und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin versuchte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte hierdurch jedoch mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Industriestraße.

Nähere Hinweise zum unfallverursachenden PKW oder möglichen Insassen liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Rückfragen und Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

