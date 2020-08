Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung am Vereinsheim an der Götschenbeck - Ratingen - 2008023

Wie bereits in eigener Pressemitteilung am Montag (03. August 2020) berichtet (OTS-Nr.: 2008005, siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4668825), kam es am nächtlichen Montagmorgen zu einem Brandausbruch in einem Vereinsheim eines ortsansässigen Tennisclubs an der Straße Götschenbeck in Ratingen. Im Rahmen einer am heutigen Mittwoch (05. August 2020) durchgeführten Begutachtung durch einen Brandsachverständigen liegt nun ein konkreter Verdacht auf Brandstiftung vor.

Das war passiert:

In der Nacht zu Montag (03. August 2020) wurde, gegen 02:30 Uhr, ein Feuer in einem Vereinsheim eines Tennisclubs an der Straße Götschenbeck in Ratingen gemeldet. Die ortsansässige Feuerwehr konnte mit einem hohen Kräfteaufwand das in voller Ausdehnung brennende Gebäude zwar komplett löschen, dennoch konnte nicht verhindert werden, so dass das circa 300qm große Vereinsheim, ausgestattet mit einer Gastronomie sowie privaten Räumlichkeiten, vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Im Rahmen einer am heutigen Mittwoch (05. August 2020) stattgefundenen Begehung des Brandortes durch einen Sachverständigen, auch unter Einsatz eines Brandmittelspürhundes, haben sich konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Da die Auswertung der Spurenlage durch die eingesetzten Brandermittler der Kriminalpolizei noch nicht abgeschlossen ist, können derzeit noch keine weiteren konkreten Hinweise zur Brandursache genannt werden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zu dem Brandgeschehen stehen könnten, können jederzeit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, gemeldet werden.

