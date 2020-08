Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall - Ratingen - 2008021

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Bei einem Abbiegevorgang auf der Daniel-Goldbach-Straße in Ratingen kam es am Dienstagabend (04. August 2020) zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Drei Personen wurden hierbei verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Das war passiert:

Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 27-jährige Ratingerin mit ihrem Renault Clio die Daniel-Goldbach-Straße in Richtung Sohlstättenstraße. In Höhe einer Kleingartenanlage hatte sie die Absicht, nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah sie, aufgrund der tiefstehenden Sonne, den ihr entgegenkommenden Skoda Superb, welcher die Daniel-Goldbach-Straße in Richtung "Am Roten Kreuz" befuhr. Im Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge.

Sowohl die 27-jährige Ratingerin als auch der 20-jährige Fahrer des Skoda und seine 64-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall der Fahrzeuge verletzt. Die 20-Jährige und die 64-Jährige wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Daniel-Goldbach-Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell