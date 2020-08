POL-ME: Vereinsheim an der Götschenbeck durch Feuer total zerstört - Ratingen - 2008005

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits mit eigener Pressemitteilung vom heutigen Tag ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4668379 ) zeitnah berichtete, kam es am nächtlichen Montagmorgen des 03.08.2020 zu einem Gebäudebrand an der Straße Götschenbeck in Ratingen-Mitte. Zeugen meldeten den Brand gegen 02.30 Uhr über Notruf an Feuerwehr und Polizei.

Schon beim Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte das Vereinsheim eines ortsansässigen Tennisclubs in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung des Feuers erfolgreich verhindern und den Brand letztendlich auch komplett löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass das Gebäude komplett zerstört wurde. Personenschaden entstand nicht, der entstandene Gebäude- und Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Nach vorläufigem Ende der Löscharbeiten, kurz nach 04.00 Uhr, wurde der Brandort von der Ratinger Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur noch vollkommen unbekannten Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Da nach erstem Stand der polizeilichen Ermittlungen eine Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden kann, wurden ein Strafverfahren eingeleitet und entsprechende Ermittlungen dazu aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Brandgeschehen stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

