Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nach einer Unstimmigkeit bei einer Verkehrssituation in der Speyerer Straße am 24.09.2020, gegen 16:20 Uhr, gerieten der 25-jährige Beifahrer eines Toyota und der 38-jährige Fahrer eines Seats derart in Streit, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei wurde auch ein Tierabwehrspray versprüht. Zur genauen Rekonstruktion des Vorfalls suchen wir Zeugen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

