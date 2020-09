Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickbetrug

Ludwigshafen (ots)

Am 23.09.2020, gegen 11 Uhr, nutzte ein bislang Unbekannter am Ludwigsplatz die Hilfsbereitschaft eines 79-Jährigen aus. Der Täter sprach den Senior an und bat ihn, ihm einen Geldschein für den Parkautomaten zu wechseln. Als der 79-Jährige angab kein Kleingeld zu haben, fragte der Unbekannte, ob es möglich wäre, dass er für ihn mit der EC-Karte bezahle. Er würde dem Senior dann den entsprechenden Betrag bar zurückgeben. Der 79-Jährige willigte ein und gab auf Nachfrage auch seinen PIN-Code heraus. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall bemerkte er das Fehlen seiner EC-Karte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter bereits einen niedrigen vierstelligen Betrag abgebucht.

Die Polizei rät:

- Geben Sie Ihre PIN nie an Dritte weiter. - Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldausgabeautomaten oder im Handel am Kassenautomaten darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann; bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben. - Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie die Hand oder Geldbörse als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten. Dies erschwert ein Ausspähen erheblich. - Geben Sie beim Bezahlen nicht die PIN bekannt und achten Sie auf die Rückgabe der eigenen Zahlungskarte. - Lassen Sie Zahlungskarten niemals in Büro-/Arbeitsräumen, Schwimmbädern, Krankenhäusern, Hotelzimmern, Kraftfahrzeugen etc. liegen - weder offen noch versteckt; auch nicht für nur kurze Zeit. - Behalten Sie Ihre Karte stets im Auge.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

