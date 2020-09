Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mitarbeiter geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Eine 19-Jährige und eine 17-Jährige stahlen am 24.09.2020, gegen 16:15 Uhr, diverse Waren im Wert eines mittleren zweistelligen Betrags in einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße. Dies wurde durch einen Kunden beobachtet, der einen Mitarbeiter des Geschäfts darauf aufmerksam machte. Dieser sowie zwei weitere Mitarbeiter wollten den beiden Jugendlichen daraufhin den Weg versperren. Die 19-Jährige schob und schlug die Angestellten gegen Körper und Kopf. Diese wurden hierdurch nicht verletzt. Die 17-Jährige beteiligte sich nicht an dem Angriff.

Den beiden jungen Frauen gelang die Flucht. Sie konnten jedoch kurze Zeit später identifiziert werden.

