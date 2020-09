Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 24.09.2020, 19:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Frankenthaler Straße / Valentin-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine 53-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Frankenthaler Straße und wollte nach rechts in die Valentin-Bauer-Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ihr verbotswidrig entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun ermittelt.

