POL-HI: Sarstedt - Fensterscheibe vom Mütterzentrum eingeworfen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte warfen zwischen Freitagabend und Montagmorgen das Oberlicht eines Fensters des Mütterzentrums am Bahnhof in Sarstedt mit einem Stein ein. Der benutzte Stein, welcher möglicherweise auch DNA-Anhaftungen des Werfers trägt, konnte durch Beamte der Polizei sichergestellt werden. Es handelt sich nicht um das erste eingeworfene Fenster des Mütterzentrums. Bereits in der Zeit vom 17.06.- 22.06.2020 wurde das Oberlicht eines Fensters durch einen Steinwurf beschädigt. Der Gesamtschaden wird zurzeit auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt unter 050669850 zu kontaktieren.

