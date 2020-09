Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mülldeponie

Heßheim (ots)

Am Donnerstag, 24.09.2020, um 4:20 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen Brand in der Mülldeponie. Kräfte der Polizei Frankenthal unterstützten die Feuerwehr mit Verkehrs- und Absperrmaßnahmen. Die Feuerwehr ist nach wie vor am Löschen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei können erst aufgenommen werden, sobald die Arbeiten der Feuerwehr beendet sind. Insofern können noch keine Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe gemacht werden. Es gibt zum derzeitigen Stand keine Verletzten bzw. Toten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell