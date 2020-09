Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto dreht sich und landet im Grünstreifen

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch, 23.09.2020, um 21 Uhr, landete eine 19-Jährige in der Meckenheimer Straße mit ihrem Auto im Grünstreifen. Die Frau fuhr in Richtung Maudacher Straße und kam aus ungeklärter Ursache in Höhe der Dhauner Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend drehte sich das Auto und kam im Grünstreifen rechts der Straße zum Stehen. Es wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

