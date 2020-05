Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall infolge Sekundenschlaf

Speyer (ots)

10.05.2020, 03:17 Uhr

Infolge eines Sekundenschlafes kam am Samstagabend in der Bahnhofstraße ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW kurzzeitig von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Verkehrsinsel und touchierte dabei ein Verkehrsschild und die dortige Lichtzeichenanlage. Der aus Ludwigshafen stammende Fahrer und seine 19jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Die Lichtzeichenanlage und das Verkehrsschild wurden erheblich beschädigt, das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

