POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hanhofen, 08.05.2020, 14:50 Uhr

Ein 48jähriger Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße 39 von Neustadt kommend in Richtung Hanhofen. Am Kreisverkehr kurz nach der Ausfahrt Hanhofen West übersah eine aus dem Feldweg kommende 59jährige PKW-Fahrerin den von rechts kommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht am Fuß. Aufgrund der getragenen Schutzkleidung wurde er nicht schwerer verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000Euro, am PKW war nur ein leichter Schaden zu erkennen.

