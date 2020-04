Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Anhängers

Hückelhoven-Brachelen (ots)

An der Hauptstraße wurde in der Nacht zu Samstag (4. April) ein Anhänger, der vor dem Haus an einem Zugfahrzeug angehängt, entwendet. Kurze Zeit später wurde der Hänger an einem Feld zwischen Brachelen und Lindern wieder aufgefunden.

