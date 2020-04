Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einer Wohnung

Bewohner schwer verletzt

Wegberg (ots)

Am Samstag, 4. April, kam es gegen 19.20 Uhr in einer Wohnung an der Bahnhofstraße zu einem Kabelbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der 28-Jährige Bewohner wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern weiter an.

