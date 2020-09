Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann unter Drogeneinfluss muss in Gewahrsam genommen werden

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 23.09.2020, 11:15 Uhr, wurde in der Lagerhausstraße ein stark schwankender Mann gemeldet. An der Kreuzung Kaiserwörthdamm konnte eine Polizeistreife einen 29-Jährigen auf dem Grünstreifen sitzend antreffen. Er gab an, mehrere "Joints" konsumiert zu haben. Bei seiner Durchsuchung wurden geringe Mengen Marihuana gefunden. Auf Grund seines Zustandes musste er in Gewahrsam genommen werden. Daneben kommt ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln auf ihn zu.

