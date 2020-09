Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrradfahrerin und Bus

Ludwigshafen (ots)

Zu einem etwas ungewöhnlichen Unfall kam es am Dienstag, 22.09.2020, um 19:15 Uhr, in der Maudacher Straße. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Auf ihrem Rücken transportierte sie ein quer geschnalltes weiteres Rennrad. Auf Grund ihrer "Überbreite" musste sie wegen eines Baumes nach links ausweichen und stieß dabei mit dem transportierten Rad auf dem Rücken gegen einen links von ihr fahrenden Bus. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht, fuhr auf die Straße, wo sie erneut gegen den Bus stieß und stürzte letztendlich nach rechts auf den Radweg zu Boden. Die 31-Jährige trug Schürfwurden davon und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand kein Schaden.

