Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Unfallflucht - Zeugen gesucht (24.01.2020)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am heutigen Freitag im Zeitraum von 5 Uhr und 13 Uhr in der Hermann-Burger-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Anhand der Beschädigungen müsste es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, eventuell Lkw, handeln. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Triberg, Tel. 07722/1014, zu informieren.

