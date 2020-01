Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brand im Vinzenz-von-Paul-Hospital (24.01.2020)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter zündete am heutigen Freitag gegen 12.30 Uhr in einer öffentlichen Toilette auf einer Station des Vinzenz-von-Paul-Hospitation Papierhandtücher in einem Abfallkorb an. Ein Patient, der den Rauch bemerkt hatte, löschte sofort das Feuer. Durch das rasche Handeln wurden keine Personen verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell