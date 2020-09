Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15.000 Euro-Unfall

Ludwigshafen (ots)

In der Schillerstraße kam es am 22.09.2020, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60-jährigen Linienbusfahrer und einem 40-jährigen LKW-Fahrer. Der Busfahrer war in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, während der LKW-Fahrer in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fuhr. Beide Fahrzeuge standen zum Unfallzeitpunkt auf Grund der Verkehrssituation unmittelbar nebeneinander. Als der Busfahrer an einem vor ihm stehenden Auto vorbeifahren wollte, kollidierte er mit dem LKW. Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

