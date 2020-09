Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzter Fußgänger - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 22.09.2020, um 18 Uhr, wird eine Polizeistreife zu einem verletzten 53-jährigen Fußgänger in der Hoheloogstraße zwischen der dortigen Tankstelle und einem gegenüberliegenden Supermarkt gerufen. Der alkoholisierte Mann erlitt mehrere Schürfwunden. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Geschehensablauf ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Wer kann Angaben dazu machen, was passiert ist? Bitte melden Sie sich bei der die die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

