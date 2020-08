Feuerwehr Bochum

FW-BO: Baum kippte auf Einfamilienhaus. Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Bochum (ots)

Um 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem umgestürzten Baum,der auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Rauendahlstrasse lag, gerufen. Bei Ankunft der Berufsfeuerwehr waren alle Anwohner außerhalb des Gebäudes und wohlauf.Der Baum, der in einer sehr steilen Hanglage hinter dem Haus stand, ist auf das Dach gekippt, und lag auf der kompletten hinteren Dachseite, ist aber an keiner Stelle durch das Dach geschlagen. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Der Baum wurde über eine Drehleiter mittels Kettensägen nach und nach abgetragen.Nach drei Stunden konnten die Bewohner wieder in das Gebäude.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Thomas Stratmann

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell