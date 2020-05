Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin leicht verletzt

Willich (ots)

Radfahrerin leicht verletzt Zur Unfallzeit ein 25jähriger Willicher mit seinem PKW die Korschenbroicher Straße aus Richtung Willich kommend in Richtung Schiefbahn. Eine 35jährige Krefelderin befuhr mit ihrem Rennradfuhr auf dem Radweg in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Dietrich-Bonhoeffer-Str wollte der PKW-Fahrer nach rechts in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße einbiegen und übersah die Rennradfahrerin, die auf dem Fahrradweg die Kreuzung passierte. Es kam zum Unfall. Die Rennradfahrerin wurde zwecks ambulanter Behandlung dem Krankenhaus Helios in Krefeld zugeführt.

