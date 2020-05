Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin leicht verletzt

Kempen (ots)

Ein 38jähriger Mann aus Bedburg befuhr am Samstag um 17:42 Uhr die Arnoldstraße in Richtung Sankt Huberter Straße. An der dortigen Haltlinie hielt er ordnungsgemäß an. Als er dann nach rechts in die Sankt Huberter Straße abbiegen wollte stieß er mit einer 16jährigen Radfahrerin aus Kempen zusammen, die den freigegebenen Ragweg der Sankt Huberter Straße stadtauswärts befuhr. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (467)

