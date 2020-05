Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Straßenlaterne

Kaldenkirchen (ots)

Ein 30-jähriger rumänischer Mann fuhr mit einem mit zwei weiteren Personen besetzten Sprinter die Steyler Straße in Fahrtrichtung Kaldenkirchen. In einer Linkskurve kam er an der Einmündung zur Wasserstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenlaternen. Hierbei wurde ein 19-jähriger Insasse aus Rumänien, der sich auf der Rücksitzbank befand, verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Fahrer, welcher sich von der Unfallstelle entfernte, konnte in seiner Unterkunft angetroffen werden. Dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.(468) HJR

