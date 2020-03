Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gut gesicherte Tür hält stand

Bocholt (ots)

Der Wert einer guten Türsicherung hat sich am Dienstag in Bocholt gezeigt: Einbrechern war es dadurch nicht gelungen, in ein Fahrradgeschäft an der Karolingerstraße einzudringen. Den Täter war es zwar gelungen, die Tür aufzuhebeln. Die Einbrecher scheiterten jedoch an einem Bügelschloss, das die Tür von innen zusätzlich sicherte. Die Tatzeit liegt zwischen 19.45 Uhr und 21.35 Uhr. Zeugen haben im fraglichen Zeitraum eine Person in der Nähe weglaufen sehen. Der Unbekannte war jüngeren bis mittleren Alters, schlank, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

