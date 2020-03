Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - iPad aus Auto gestohlen

Gronau (ots)

Einen Tablet-Computer hat ein Unbekannter am Dienstag in Gronau aus einem Auto gestohlen. Der Wagen hatte unverschlossen am Kastanienweg gestanden, wo es zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr zu der Tat kam. Bei dem erbeuteten Gerät handelt es sich um ein iPad pro. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen.

