Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Einbrecher am Werk

Kehl, Auenheim (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Freitag in eine Bäckereifiliale in der Freiburger Straße eingedrungen und konnte aus einer aufgehebelten Geldkassette einen kleinen Bargeldbetrag erbeuteten. Wie der Ganove zwischen 20 Uhr und 5.15 Uhr in das Geschäft gelangen konnte, ist bislang noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Kehl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell