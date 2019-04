Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflüchtiger rammt drei Autos, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Unfallflüchtiger hat am Donnerstagabend in der Paul-Linke-Straße drei Autos gerammt und sich danach aus dem Staub gemacht. Er hat hierbei knapp 10.000 Euro Sachschaden hinterlassen. Nun hoffen die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau auf Zeugenhinweise. Der bislang Unbekannte bog zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr von der Furtwänglerstraße nach links in die Paul-Linke-Straße ein und hat hierbei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Möglicherweise war er zu schnell unterwegs oder seine Fahrtauglichkeit war beeinträchtigt. In der Folge krachte der Unfallverursacher in das Heck eines geparkten Opel und schob diesen auf zwei weitere abgestellte Autos, einen Toyota sowie einen Mercedes. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass das nun gesuchte Fahrzeug zumindest im Bereich der Anstoßstelle weiß lackiert gewesen sein dürfte. Wer Hinweise zum geflüchteten Verursacherfahrzeug und/oder zu dessen Fahrer geben kann, wendet sich unter der Rufnummer: 07225 - 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell