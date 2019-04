Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Autoscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein Wagenbesitzer hat am Mittwochvormittag bei der Rückkehr zu seinem Citroen eine unangenehme Überraschung hinnehmen müssen. Während seiner rund 1 ½-stündigen Abwesenheit hat ein Unbekannter zwischen 10.05 Uhr und 11.30 Uhr eine Fensterscheibe seines auf einem Parkplatz im Berliner Ring abgestellten Autos eingeschlagen und aus dem Wageninneren einen Geldbeutel sowie eine Laptoptasche mit Ladekabel gestohlen. Außer Bargeld fehlen dem 45 Jahre alten Mann nun auch verschiedene Ausweisdokumente, was den ein oder anderen Behördengang mit sich bringt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-120 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell