Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verfahren

Offenburg (ots)

Der 60 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges hat sich nach ersten Erkenntnissen am frühen Mittwochabend in Offenburg verfahren und landete kurz vor 20 Uhr in der Schuttergasse. Hier blieb er mit seinem Schwergewicht an einem Vordach hängen und beschädigte dieses über eine Länge von insgesamt acht Metern. Die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Offenburg bilanzierten einen Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Zur Bergung des Havaristen musste eine Abschleppfirma anrücken.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell