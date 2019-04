Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg, Elgersweier (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hohberg hoffen nach einer Unfallflucht in der Kreuzwegstraße auf Zeugenhinweise. Zwischen Mittwochabend, 18.15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines vor dem Anwesen Nummer 31 geparkten Citroen abgefahren und so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen. Vom Verursacherfahrzeug blieb das Spiegelglas an der Unfallstelle zurück. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Wer Hinweise zum nun gesuchten Wagen und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21 2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

