Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Fritteuse

Bitburg / Spangdahlem (ots)

Heute früh kam es zum Brand einer Fritteuse in der Wohnküche eines Einfamilienhauses in Spangdahlem. Durch neu einziehende Mieter, die die Küche noch am einräumen waren, wurde eine Fritteuse auf dem Herd abgestellt. Dabei wurde versehentlich der Drehregler der Herdplatte, auf dem die Fritteuse stand, berührt und eingeschaltet. Nachdem die Mieter das Haus verlassen hatten, wurde ein Nachbar auf die starke Rauchentwicklung aus der Küche des Hauses aufmerksam. Durch das beherzte Eingreifen des Nachbarn und auch der zwischenzeitlich informierten Hauseigentümerin konnte die brennende Fritteuse mittels Feuerlöscher rasch gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Allerdings mussten die Beiden wegen einer leichten Rauchgasintoxikation im Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell