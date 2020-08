Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falsche Kriminalbeamte - Trickdiebstahl auf der BAB 48, Parkplatz Bierscheid

A 48 Parkplatz Bierscheid in Höhe Ortslage Steiningen (ots)

Am 09.08.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der BAB 48, Fahrtrichtung Vulkandreieck, auf dem Parkplatz Bierscheid in Höhe der Ortslage Steiningen zu einem Trickdiebstahl mit einem Schaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Bislang unbekannte Täter lotsten ein Fahrzeuggespann auf den zuvor genannten Parkplatz. Dort gaben sie sich als Kriminalbeamte aus und täuschten vor, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Durch die Täter wurden die Fahrzeuginsassen durchsucht und mitgeführtes Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug, dem Autobahnverlauf folgend, in Fahrtrichtung Vulkandreieck. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum einen dunklen Audi A4, Limousine, Baujahr um 1999, in diesem Bereich gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtung auf dem Parkplatz Bierscheid gemacht? Wer kann Angaben zu den falschen Kriminalbeamten geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich Schloßstraße 11 54516 Wittlich Tel.: 06571 95000 kiwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

Tel.: 06571 95000

kiwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell