Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl in einer Supermarktfiliale in Pfedelbach. Dreiste Diebe versuchten am 9. Juli einen komplett mit Lebensmitteln und anderen Artikeln gefüllten Einkaufswagen zu stehlen. Ein Mann schob gegen 16.45 Uhr den vollen Einkaufswagen in aller Ruhe aus dem Supermarkt in der Dieselstraße ohne zu bezahlen. Ein Aufmerksamer Zeuge beobachtete das Vorgehen des Diebes, informierte eine Kassiererin und nahm die Verfolgung auf. Der Einkaufswagen kippte jedoch im Parkplatzbereich um und der Dieb ergriff die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden. Explizit wird der aufmerksame Zeuge, welcher die Kassiererin informiert und die Verfolgung aufgenommen hatte, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau zu melden.

