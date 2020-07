Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim-Hochhausen: Bahnschranke durch Lkw abgerissen

Am Montagvormittag beschädigte ein Lkw beim Überqueren des Bahnüberganges in Hochhausen eine Schranke. Gegen 10.00 Uhr befuhr der 57-jährige Lkw-Lenker die Straße "An der Eisenbahn". Hierbei übersah er vermutlich das Rotlicht des Übergangs und fuhr über die Schienen. Während der Durchfahrt senkte sich eine Halbschranke und wurde durch den Sattelauflieger abgerissen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

