Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Sachbeschädigung durch Feuer

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Seestraße Sonnabend, 16.05.2020, gegen 01:40 Uhr

Unbekannte entzündeten zwei Bücher einer frei zugänglichen Bücherbox (ehemalige Telefonzelle) in der Seestraße. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife entdeckte das Feuer und konnte dieses schnell ablöschen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

Der Sachschaden ist nur gering, die Bücherbox blieb unversehrt.

