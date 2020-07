Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Beinaheunfall mit Radfahrer

Bei Forchteberg entging ein E-Biker am Freitag nur knapp einem Unfall. Der 76-Jährige radelte gegen 15.40 Uhr auf der Kreisstraße von Forchtenberg in Richtung Schleierhof, als sich ihm von hinten ein Mercedes näherte. Das Auto wurde kaum langsamer, obwohl zeitgleich ein anderer PKW entgegenkam und kein Platz zum Überholen war. Dem Radfahrer blieb nichts Anderes übrig, als dem von hinten Herannahenden auszuweichen und ins Kiesbett zu fahren. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Wagens reagierte geistesgegenwärtig und bremste fast bis zum Stillstand ab um eine Kollision zu vermeiden. Danach fuhr der Mercedesfahrer unbeirrt weiter. Der 82-jährige Lenker des Daimlers konnte schließlich von einer Streife der Polizei angetroffen werden und bestätigte den Vorfall. Das Polizeirevier Künzelsau sucht zur Klärung des Vorgangs nun nach Zeugen, insbesondere nach dem entgegenkommenden Autofahrer. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Graffiti-Schmierer gesucht!

Einen Schaden von rund 15.000 Euro verursachten Unbekannte am Wochenende in Künzelsau. Im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, hinterließen Graffiti-Schmierer zahlreiche Wörter und Symbole auf dem Stadiongelände im Frankenweg. Unter anderem wurden die Bandenwerbung auf dem Kleinspielfeld, der Parkplatz, das Schild einer Gaststätte, die Tennishalle sowie zwei Altglascontainer mit verschiedenen Farben besprüht. Zeugen, die Hinweise auf die "Künstler" haben oder diese beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: E-Bike geklaut - Zeugen gesucht

Das E-Bike einer 53-Jährigen wurde am Montagmittag vor einem Supermarkt in Künzelsau gestohlen. Die Frau hatte ihr Rad gegen 13.30 Uhr vor dem Eingang zum Geschäft in der Bergstraße abgeschlossen und ging einkaufen. Als sie eine Viertelstunde später wieder aus dem Laden herauskam fehlte von ihrem Fahrrad jede Spur, einzig das aufgebrochene Schloss war zurückgeblieben. Das E-Bike ist weiß, mit blauen Zierstreifen. Der Akku ist am vorderen Rahmen angebracht und hat ein schwarzes Kunststoffgehäuse mit ebenfalls hellblauen Zierstreifen. Der Sattel ist schwarz mit weißer, blauer und grüner Seitenfärbung. Außerdem besitzt das Fahrrad einen Gepäckträger. Zeugen, die den Diebstahl beobachten konnten oder Angaben über den Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell