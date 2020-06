Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Kaiserslautern zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkws. Ein Geschädigter meldete der Polizei einen Schaden an seinem Fahrzeug, welches im Benzinoring abgestellt war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass insgesamt elf Pkws beschädigt waren. Der oder die unbekannten Täter hatten vermutlich mit einem Nothammer oder einem ähnlichen Gegenstand jeweils die Fahrerseite der Fahrzeuge angegangen. Dabei wurden zumeist der Kotflügel bzw. die Tür eingedellt, in zwei Fällen die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Sonntag im Benzinoring Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. /gr

