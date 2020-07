Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Rollerfahrer schwer verletzt - LKW flüchtet

Ein 40-Jähriger musste am Montagmorgen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Mann war gegen 7.45 Uhr mit seinem Roller auf der Landstraße von Haßmersheim in Richtung Obrigheim unterwegs. Etwa auf Höhe der Ortseinfahrt von Hochhausen wurde der Rollerfahrer rücksichtslos von einem LKW überholt. Der Laster touchierte den 40-Jährigen, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Fahrer des LKWs kümmerte sich nicht um den Unfall und den verletzt am Boden Liegenden, sondern setzte stattdessen einfach seine Fahrt in Richtung Obrigheim fort. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Einbrecher scheitern am Fenster

Unbekannte versuchten über das Wochenende in Obrigheim in ein Schulgebäude einzusteigen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 6 Uhr, machten sich die Täter an einem Fenster der Realschule in der Schubertstraße zu schaffen und wollten so wohl in das dahinterliegende Hausmeisterbüro gelangen. Nachdem es den Einbrechern nicht gelungen war das Fenster aufzuhebeln, versuchten sie die Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. Auch dieser Ansatz war nicht von Erfolg gekrönt, so dass die Täter schließlich von ihrem Vorhaben abließen und das Weite suchten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1.000 Euro und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell