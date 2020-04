Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Gurtmuffel kontrolliert

Worms (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Arndtstraße wurden gestern zwölf Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Polizei Worms kontrollierte am Vormittag für eine Stunde den Fahrzeugverkehr und ertappte hierbei unter anderem neun Fahrzeugführer, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zwei Autofahrer störte offenbar der Warnton nicht, in den anderen Fällen war das akustische Signal aufgrund des Baujahrs noch nicht Stand der Technik.

