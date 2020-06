Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Pkw-Anhänger ***Zeugen gesucht***

Ruppach-Goldhausen (ots)

In der Zeit von Freitag, 15.05.2020 bis Dienstag, 19.05.2020 wurde ein in der Straße Im Südring 1 in Ruppach-Goldhausen abgestellter Pkw-Anhänger entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Stema Atea Grande-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen WW-HY 408. Das Fahrzeug war mit einem Vorhängeschloss gegen Diebstahl gesichert. Dieses dürfte zuvor aufgebrochen worden sein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.

